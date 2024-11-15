Нападающий Илья Каблуков рассказал о возвращении в «Авангард». Контракт с хоккеистом рассчитан до конца сезона.

— Очень рад вернуться в команду, с которой брал Кубок Гагарина в 2021 году. В «Авангарде» — лучшие болельщики в лиге, никогда, даже в самые трудные времена, не перестают поддерживать. Новая арена тоже отличная, играть на такой одно удовольствие. Да, сейчас команда в поиске своей игры, что-то не получается, я постараюсь ребятам помочь своим опытом, своими знаниями не только на льду, но и в раздевалке.

— Вы заключили двусторонний контракт. Готовы передавать опыт молодёжи?

— Я очень хочу играть, готов приносить пользу на любом уровне. В «Авангарде» много талантливой молодёжи, свои воспитанники выходят на новый уровень, мне кажется, важно вовремя им подсказать советом.

— Когда вы присоединитесь к команде?

— Прилетаю в Омск в ночь с 15 на 16 ноября, готов сразу познакомиться с командой и приступить к тренировкам, — приводит слова Каблукова пресс-служба «Авангарда».