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Нападающий Илья Каблуков рассказал о возвращении в «Авангард»

Нападающий Илья Каблуков рассказал о возвращении в «Авангард»
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Нападающий Илья Каблуков рассказал о возвращении в «Авангард». Контракт с хоккеистом рассчитан до конца сезона.

— Очень рад вернуться в команду, с которой брал Кубок Гагарина в 2021 году. В «Авангарде» — лучшие болельщики в лиге, никогда, даже в самые трудные времена, не перестают поддерживать. Новая арена тоже отличная, играть на такой одно удовольствие. Да, сейчас команда в поиске своей игры, что-то не получается, я постараюсь ребятам помочь своим опытом, своими знаниями не только на льду, но и в раздевалке.

— Вы заключили двусторонний контракт. Готовы передавать опыт молодёжи?
— Я очень хочу играть, готов приносить пользу на любом уровне. В «Авангарде» много талантливой молодёжи, свои воспитанники выходят на новый уровень, мне кажется, важно вовремя им подсказать советом.

— Когда вы присоединитесь к команде?
— Прилетаю в Омск в ночь с 15 на 16 ноября, готов сразу познакомиться с командой и приступить к тренировкам, — приводит слова Каблукова пресс-служба «Авангарда».

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