«Сделайте это для хоккея». Биссоннетт выступил за обмен Кросби в «Колорадо»

Бывший игрок НХЛ и автор подкаста Spittin' Chiclets Пол Биссоннетт выступил за обмен капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби в «Колорадо Эвеланш».

«Кросби в «Эвеланш». Сделай это для хоккея», — написал Биссоннетт на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, 16 сентября 2024-го Кросби подписал новый контракт с «Питтсбургом». Соглашение с 37-летним хоккеистом заключено на два года и вступит в силу с сезона-2025/2026.

В нынешнем сезоне Кросби сыграл 18 матчей, в которых набрал 17 (6+11) очков.

Ранее генеральный менеджер «Питтсбурга» Кайл Дубас заявил о готовности обменять любого игрока команды, кроме капитана Сидни Кросби.