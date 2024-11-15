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Гендиректор «Лады»: долги по зарплате погашены. По премиальным, уверен, вопрос будет решён

Гендиректор «Лады»: долги по зарплате погашены. По премиальным, уверен, вопрос будет решён
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Генеральный директор «Лады» Александр Чеботарёв заявил, что клуб погасил задолженность по зарплате хоккеистов.

«Игрокам долги по зарплате погашены. Что касается долгов по премиальным, уверен, что вопрос будет решён, поскольку капитан нашей команды общался по этому поводу. Когда, не могу пока сказать», — приводит слова Чеботарёва ТАСС.

Напомним, сегодня, 15 ноября, Олег Браташ покинул пост главного тренера «Лады». Соглашение о сотрудничестве с 58-летним специалистом прекращено по обоюдному согласию сторон.

В нынешнем сезоне «Лада» набрала 23 очка и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

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