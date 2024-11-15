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Защитник московского «Динамо» забил в КХЛ впервые за полтора года

Защитник московского «Динамо» забил в КХЛ впервые за полтора года
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Защитник московского «Динамо» Кирилл Адамчук впервые за полтора года отметился заброшенной шайбой в матче с «Сибирью», который в эти минуты проходит на стадионе «Сибирь-Арена». На момент написания новости счёт 1:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 ноября 2024, пятница. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
2-й период
1 : 2
Динамо М
Москва
1:0 Морозов (Широков, Коротков) – 05:58 (5x5)     1:1 Адамчук (Гусев, Уил) – 08:10 (5x5)     1:2 Кудрявцев (Гусев) – 24:36 (5x4)    

Права на видео принадлежат КХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

На 11-й минуте встречи Адамчук сравнял счёт, забросив шайбу в ворота Дениса Костина от синей линии. Последний гол защитника был ещё в составе казанского «Ак Барса» в матче финала конференций с «Авангардом» 9 апреля 2023 года.

Напомним, в минувшее межсезонье Адамчук присоединился к московскому клубу, в котором на данный момент провёл 25 матчей, сделал три голевые передачи и забросил одну шайбу. Для защитника это первый гол в составе «Динамо».

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