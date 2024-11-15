«Это не его совершенно». Экс-форвард «Динамо» Бахмутов — о Гусеве в роли капитана

Бывший форвард столичного «Динамо» Игорь Бахмутов высказался о Никите Гусеве в роли капитана московской команды.

«Это не его совершенно. Не подходит он на роль капитана. Думаю, это на него давило и он сам где-то в глубине души понимал, что капитанская работа — для людей с другим характером, другой энергией, статью.

Жёсткость должна быть такая в душе, в характере, в отношении с партнёрами, судьями, тренерами и так далее. Он более мягкий, из любимого отдела «Детского мира». Мы — динамовцы, ждём, когда клуб будет на первом месте идти. Но что-то пока Никита Гусев этому не способствует.

Он делает свою работу, находясь на первой строчке бомбардиров КХЛ, но у команды в целом тяжело идёт», — приводит слова Бахмутова Legalbet.

Напомним, Гусев занимал должность капитана в «Динамо» до 12 октября 2024 года. Позже в команде решили, что хоккеисту стоит больше сконцентрироваться на матчах. Об этом сообщал главный тренер Алексей Кудашов.

На данный момент капитаном команды является Игорь Ожиганов.