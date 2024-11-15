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Защитник «Сибири» мощным силовым приёмом выкинул за борт игрока московского «Динамо»

Защитник «Сибири» мощным силовым приёмом выкинул за борт игрока московского «Динамо»
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Защитник «Сибири» Фёдор Гордеев провёл силовой приём и отправил игрока «Динамо» Максима Джиошвили за борт. Матч между новосибирской и московской командами проходит на стадионе «Сибирь-Арена». На момент написания новости счёт – 2:1 в пользу «Динамо».

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 ноября 2024, пятница. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 2
Динамо М
Москва
1:0 Морозов (Широков, Коротков) – 05:58 (5x5)     1:1 Адамчук (Гусев, Уил) – 08:10 (5x5)     1:2 Кудрявцев (Гусев) – 24:36 (5x4)    

Права на видео принадлежат КХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

Напомним, сейчас «Сибирь» находится на восьмой строчке Восточной конференции КХЛ. У команды 23 очка в 24 матчах. Московское «Динамо» расположилось на четвёртой строчке, у него 31 очко в 25 матчах.

25-летний Фёдор Гордеев в текущем сезоне заработал восемь очков в 20 матчах. Он забросил две шайбы и сделал шесть голевых передач.

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