Защитник «Сибири» мощным силовым приёмом выкинул за борт игрока московского «Динамо»
Поделиться
Защитник «Сибири» Фёдор Гордеев провёл силовой приём и отправил игрока «Динамо» Максима Джиошвили за борт. Матч между новосибирской и московской командами проходит на стадионе «Сибирь-Арена». На момент написания новости счёт – 2:1 в пользу «Динамо».
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 ноября 2024, пятница. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 2
Динамо М
Москва
1:0 Морозов (Широков, Коротков) – 05:58 (5x5) 1:1 Адамчук (Гусев, Уил) – 08:10 (5x5) 1:2 Кудрявцев (Гусев) – 24:36 (5x4)
Права на видео принадлежат КХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте КХЛ.
Напомним, сейчас «Сибирь» находится на восьмой строчке Восточной конференции КХЛ. У команды 23 очка в 24 матчах. Московское «Динамо» расположилось на четвёртой строчке, у него 31 очко в 25 матчах.
25-летний Фёдор Гордеев в текущем сезоне заработал восемь очков в 20 матчах. Он забросил две шайбы и сделал шесть голевых передач.
Материалы по теме
Комментарии
- 15 ноября 2024
-
17:49
-
17:21
-
17:07
-
16:44
-
16:38
-
16:15
-
15:45
-
15:27
-
15:10
-
14:48
-
14:33
-
14:15
-
14:00
-
13:43
-
13:25
-
13:08
-
12:51
-
12:43
-
12:30
-
12:30
-
12:21Нападающий Александр Хохлачёв покинул «Амур» Официально
-
12:11
-
11:50
-
11:35
-
11:26
-
11:10
-
10:52
-
10:36
-
10:20
-
10:05
-
09:52
-
09:43
-
09:30
-
09:22
-
09:13