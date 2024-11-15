Защитник «Сибири» мощным силовым приёмом выкинул за борт игрока московского «Динамо»

Защитник «Сибири» Фёдор Гордеев провёл силовой приём и отправил игрока «Динамо» Максима Джиошвили за борт. Матч между новосибирской и московской командами проходит на стадионе «Сибирь-Арена». На момент написания новости счёт – 2:1 в пользу «Динамо».

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Напомним, сейчас «Сибирь» находится на восьмой строчке Восточной конференции КХЛ. У команды 23 очка в 24 матчах. Московское «Динамо» расположилось на четвёртой строчке, у него 31 очко в 25 матчах.

25-летний Фёдор Гордеев в текущем сезоне заработал восемь очков в 20 матчах. Он забросил две шайбы и сделал шесть голевых передач.