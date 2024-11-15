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«Он не является достоянием России». Бабаев — о сравнении трансферов Соболева и Кузнецова

«Он не является достоянием России». Бабаев — о сравнении трансферов Соболева и Кузнецова
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Хоккейный агент Шуми Бабаев ответил на вопрос, можно ли сравнить трансферы Евгения Кузнецова в СКА и футболиста Александра Соболева – в «Зенит».

— Можно ли по антуражу сравнить трансфер Евгения Кузнецова в СКА и трансфер Александра Соболева в «Зенит»?
— Нет. Какой Соболев и Кузнецов?! Этих людей даже рядом невозможно поставить. Что Соболев выиграл в своей жизни? Кузнецов выиграл Кубок Стэнли, побеждал в международных турнирах, набирал больше всего очков в плей-офф НХЛ. Он столько лет играл в самой лучшей лиге мира! Как можно сравнивать его и Соболева, который играл в «Спартаке»?

Шум тут только от болельщиков «Зенита», а Кузнецов — это достояние России! Соболев не является достоянием России, уж извините. С чего он вдруг им стал? Аршавин, Мостовой, Карпин, Дасаев, Канчельскис, Головин — достояния России. А Соболев чем заслужил? — приводит слова Бабаева Legalbet.

Напомним, Кузнецов, как и футболист Соболев, присоединился к своей команде летом 2024 года. Хоккеист вернулся из НХЛ, где преждевременно расторг контракт с «Каролиной Харрикейнз».

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