Московское «Динамо» одолело «Сибирь» благодаря ассистентскому дублю Никиты Гусева
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались московское «Динамо» и «Сибирь». Команды играли на стадионе «Сибирь-арена» в Новосибирске. «Динамо» одержало победу со счётом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0).
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 ноября 2024, пятница. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 2
Динамо М
Москва
1:0 Морозов (Широков, Коротков) – 05:58 (5x5) 1:1 Адамчук (Гусев, Уил) – 08:10 (5x5) 1:2 Кудрявцев (Гусев) – 24:36 (5x4)
За «Сибирь» забил Илья Морозов на шестой минуте. В составе «Динамо» заброшенными шайбами отметились Кирилл Адамчук на 11-й минуте матча и Павел Кудрявцев на 25-й минуте встречи.
Напомним, сейчас «Сибирь» находится на восьмой строчке Восточной конференции КХЛ. У команды 23 очка в 25 матчах. Московское «Динамо» расположилось на четвёртой строчке, у него 33 очка в 26 матчах.
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