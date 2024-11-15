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«Может быть». Шуми Бабаев — о подкупе болельщиков «Спартака»

«Может быть». Шуми Бабаев — о подкупе болельщиков «Спартака»
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Хоккейный агент Шуми Бабаев высказался о кричалке болельщиков «Спартака» во время матча со СКА.

— А могли подкупить болельщиков?
— Может быть. Это же тоже сообщество, которое должно подпитываться финансово. Если даже «Спартак» подговорил своих фанатов на кричалки, то это метод борьбы. Это же не запрещено законодательно! «Спартак» регламент не нарушил. Болельщики должны создавать комфорт для своей команды. Это нормальный процесс, который не должен прекращаться,-- приводит слова Бабаева Legalbet.

Напомним, во время одного из матчей КХЛ болельщики московского клуба с трибун скандировали фразу «СКА — позор российского хоккея».

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