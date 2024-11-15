«Совершенно обычная игра». Кудашов — о победе над «Сибирью»

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победный матч КХЛ с «Сибирью», закончившийся со счётом 2:1.

«Мы довольны, как идёт у нас выездная серия. Знали, чего ждать, были готовы. В игре были хорошие моменты, где владели преимуществом, хорошо оборонялись, были и ошибки. Совершенно обычная игра, строго, организованно, хорошо, что выиграли», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Напомним, сейчас «Сибирь» находится на восьмой строчке Восточной конференции КХЛ. У команды 23 очка в 25 матчах. Московское «Динамо» расположилось на четвёртой строчке, у него 33 очка в 26 встречах.