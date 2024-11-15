«Совершенно обычная игра». Кудашов — о победе над «Сибирью»
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Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победный матч КХЛ с «Сибирью», закончившийся со счётом 2:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 ноября 2024, пятница. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 2
Динамо М
Москва
1:0 Морозов (Широков, Коротков) – 05:58 (5x5) 1:1 Адамчук (Гусев, Уил) – 08:10 (5x5) 1:2 Кудрявцев (Гусев) – 24:36 (5x4)
«Мы довольны, как идёт у нас выездная серия. Знали, чего ждать, были готовы. В игре были хорошие моменты, где владели преимуществом, хорошо оборонялись, были и ошибки. Совершенно обычная игра, строго, организованно, хорошо, что выиграли», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
Напомним, сейчас «Сибирь» находится на восьмой строчке Восточной конференции КХЛ. У команды 23 очка в 25 матчах. Московское «Динамо» расположилось на четвёртой строчке, у него 33 очка в 26 встречах.
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