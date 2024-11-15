Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Витязь — Динамо Минск. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Совершенно обычная игра». Кудашов — о победе над «Сибирью»

«Совершенно обычная игра». Кудашов — о победе над «Сибирью»
Комментарии

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победный матч КХЛ с «Сибирью», закончившийся со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 ноября 2024, пятница. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 2
Динамо М
Москва
1:0 Морозов (Широков, Коротков) – 05:58 (5x5)     1:1 Адамчук (Гусев, Уил) – 08:10 (5x5)     1:2 Кудрявцев (Гусев) – 24:36 (5x4)    

«Мы довольны, как идёт у нас выездная серия. Знали, чего ждать, были готовы. В игре были хорошие моменты, где владели преимуществом, хорошо оборонялись, были и ошибки. Совершенно обычная игра, строго, организованно, хорошо, что выиграли», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Напомним, сейчас «Сибирь» находится на восьмой строчке Восточной конференции КХЛ. У команды 23 очка в 25 матчах. Московское «Динамо» расположилось на четвёртой строчке, у него 33 очка в 26 встречах.

Материалы по теме
Видео
Московское «Динамо» одолело «Сибирь» благодаря ассистентскому дублю Никиты Гусева
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android