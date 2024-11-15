Епанчинцев — о серии поражений «Сибири»: возьмём совковые лопаты и будем разгребать это Г

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал поражение от московского «Динамо» со счётом 1:2. Оно стало четвёртым для новосибирцев.

— 12 периодов, четыре игры – нападающие без голов. Это самый важный и ключевой момент. Проигрываем в одну шайбу, в овертаймах.

— Не хватило агрессии сегодня, всего один бросок с пятака за матч.

— Это заметно, видно, перед каждой игрой это говорится, что нужно туда залезть, под кожу, как угодно. Есть игроки для этого, которые могут это делать. Слишком всё академично. Сейчас есть пауза, возьмём совковые лопаты и будем разгребать это Г, на которое мы в этой домашней серии наиграли. Предстоит серьёзная работа, — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

За «Сибирь» в этой встрече забил Илья Морозов на шестой минуте. В составе «Динамо» заброшенными шайбами отметились Кирилл Адамчук на 11-й минуте матча и Павел Кудрявцев на 25-й минуте встречи.