«Очень стыдно, нам нет оправданий». Нападающий «Сибири» обратился к болельщикам

Нападающий «Сибири» Алексей Яковлев оценил матч с московским «Динамо», в котором новосибирские хоккеисты уступили со счётом 1:2.

«Неудовлетворительно, проиграли матч. Нападающие не забивают, последние четыре матча — только защитники. Будем разбираться, тренерский штаб подскажет. Напора не хватает, злости, если говорить по горячим следам.

Хотелось бы извиниться перед болельщиками за поражения дома, очень стыдно, нам оправданий нет, мы виноваты», — сказал Яковлев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

За «Сибирь» в этой игре забил Илья Морозов на шестой минуте. В составе «Динамо» заброшенными шайбами отметились Кирилл Адамчук на 11-й минуте матча и Павел Кудрявцев на 25-й минуте встречи.