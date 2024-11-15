Нападающий «Сибири» — о «Динамо»: противно смотреть было, как они вели себя

Нападающий «Сибири» Алексей Яковлев оценил поведение соперников из московского «Динамо» в матче КХЛ, где новосибирские хоккеисты уступили со счётом 1:2.

— «Динамо» не пустило сегодня на пятак, это одна из главных причин поражения?

— Нападающие недорабатывают в этих моментах, надо делать выводы.

— Прокомментируйте эпизод с вашим удалением. Это воля эмоций или попытка завести команду?

— Наверное, я сыграл не на команду, к сожалению, потому что должно было быть удаление у соперника. Честно говоря, как «Динамо» сегодня себя вело – противно смотреть. Не по-мужски принимали удары, где-то пытались симулировать.



— Это и стало причиной потасовок в третьем периоде?

— Наверное, да, где-то они нас вывели своими этими действиями, но нам надо спокойнее реагировать на это. Играть больше на команду нужно, — сказал Яковлев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.