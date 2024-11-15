«Салават Юлаев» уверенно обыграл «Барыс» в домашнем матче КХЛ
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались уфимский «Салават Юлаев» и казахстанский «Барыс». Команды играли на стадионе «Уфа-Арена» в Уфе. «Салават Юлаев» одержал победу со счётом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1).
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15 ноября 2024, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 1
Барыс
Астана
1:0 Пименов (Ремпал, Цулыгин) – 12:44 (5x4) 2:0 Ян (Ливо, Зоркин) – 21:20 (5x5) 3:0 Ремпал – 53:13 3:1 Мухаметов (Королёв, Омирбеков) – 54:28 (5x5) 4:1 Шаров (Хафизуллин, Набиев) – 57:33 (5x4)
В составе «Салавата Юлаева» заброшенными шайбами отметились Артём Пименов, Деннис Ян, Шелдон Ремпал реализовал штрафной бросок, Александр Шаров. За «Барыс» забил Максим Мухаметов на 55-й минуте.
Сейчас «Салават Юлаев» находится на третьей строчке Восточной конференции КХЛ. У команды 33 очка в 24 матчах. «Барыс» расположился на 11-й строчке Западной конференции КХЛ, у него 16 очков в 26 матчах.
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