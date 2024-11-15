Тренер «Ванкувера» извинился перед болельщиками после матча с «Айлендерс»

Тренер «Ванкувер Кэнакс» Рик Токкет извинился перед болельщиками за плохую игру с «Нью-Йорк Айлендерс» на домашней арене, где хозяева уступили со счётом 2:5.

«Я прошу прощения перед болельщиками. Мы недостаточно хорошо играем дома. Это моя вина. Ребята сегодня играли легко. Я думал, мы готовы, но мы не были готовы. Это моя вина.

Мне нужно заставить эту команду играть жёстче в первых периодах. Рывки здесь и там, но недостаточно для многих ребят. Так что завтра надо идти тренироваться и сразу возвращаться к чертёжной доске», — приводит слова Токкета Sportsnet.

Напомним, сейчас «Ванкувер» занимает шестое место в Западной конференции. У команды 19 очков в 15 матчах.