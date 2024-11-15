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Тренер «Ванкувера» извинился перед болельщиками после матча с «Айлендерс»

Тренер «Ванкувера» извинился перед болельщиками после матча с «Айлендерс»
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Тренер «Ванкувер Кэнакс» Рик Токкет извинился перед болельщиками за плохую игру с «Нью-Йорк Айлендерс» на домашней арене, где хозяева уступили со счётом 2:5.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 ноября 2024, пятница. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
2 : 5
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Леккеримяки (Миллер, Гронек) – 02:40     1:1 Пажо (Ли, Вальстрём) – 17:23 (pp)     1:2 Мейфилд (Хорват) – 20:14     1:3 Энгвалль (Хольмстрём, Хаттон) – 22:10     1:4 Ли (Хорват) – 51:42     1:5 Добсон (Хаттон, Палмьери) – 57:54     2:5 Майерс (Блюгерс) – 58:34    

«Я прошу прощения перед болельщиками. Мы недостаточно хорошо играем дома. Это моя вина. Ребята сегодня играли легко. Я думал, мы готовы, но мы не были готовы. Это моя вина.

Мне нужно заставить эту команду играть жёстче в первых периодах. Рывки здесь и там, но недостаточно для многих ребят. Так что завтра надо идти тренироваться и сразу возвращаться к чертёжной доске», — приводит слова Токкета Sportsnet.

Напомним, сейчас «Ванкувер» занимает шестое место в Западной конференции. У команды 19 очков в 15 матчах.

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