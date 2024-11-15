Тони Деанджело и Никита Дыняк устроили драку в напряжённом матче «Ак Барс» — СКА

Защитник СКА Тони Деанджело и нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк подрались во время матча «Ак Барс» — СКА. За семь минут до конца второго периода, на момент написания новости, счёт остаётся 0:0.

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Хоккеисты скинули перчатки и начали драку. Деанджело не попал с первого удара, тогда Дыняк взял американца за ворот джерси и ударами с правой руки положил защитника СКА на лёд.

В прошлом матче с «Сибирью» команда из Санкт-Петербурга прервала пятиматчевую серию удалений. «Ак Барс» ранее обыграл «Куньлунь».