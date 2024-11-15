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Тони Деанджело и Никита Дыняк устроили драку в напряжённом матче «Ак Барс» — СКА

Тони Деанджело и Никита Дыняк устроили драку в напряжённом матче «Ак Барс» — СКА
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Защитник СКА Тони Деанджело и нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк подрались во время матча «Ак Барс» — СКА. За семь минут до конца второго периода, на момент написания новости, счёт остаётся 0:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
3-й период
1 : 0
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Кошелев (Семёнов) – 38:47 (4x5)    

Права на видео принадлежат КХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

Хоккеисты скинули перчатки и начали драку. Деанджело не попал с первого удара, тогда Дыняк взял американца за ворот джерси и ударами с правой руки положил защитника СКА на лёд.

В прошлом матче с «Сибирью» команда из Санкт-Петербурга прервала пятиматчевую серию удалений. «Ак Барс» ранее обыграл «Куньлунь».

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