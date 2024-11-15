Защитник СКА Деанджело заработал удаление, находясь на скамейке запасных

Защитник СКА Тони Деанджело заработал удаление за удар клюшкой в матче с «Ак Барсом», находясь на скамейке запасных. Встреча проходит в эти минуты на «Татнефть-Арене» в Казани. Счёт на момент написания новости 1:0 в пользу «Ак Барса».

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Деанджело умышленно ударил Никиту Дыняка клюшкой в момент, когда нападающий проезжал мимо скамейки запасных СКА. После случившегося американский защитник отправился отбывать двухминутный малый штраф.

В прошлой встрече с «Сибирью» команда из Санкт-Петербурга прервала пятиматчевую серию удалений. «Ак Барс» ранее обыграл «Куньлунь».