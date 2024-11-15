«Ак Барс» забил СКА в меньшинстве после грубой ошибки Кузнецова

Казанский «Ак Барс» открыл счёт в матче со СКА после грубой ошибки нападающего петербургской команды Евгения Кузнецова.

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Семёну Кошелеву удалось забросить шайбу на 39-й минуте встречи в результате перехвата шайбы у ворот Егора Заврагина. Кузнецов хотел отдать пас Александру Никишину, но не рассчитал силу передачи, шайба не дошла до Александра.

Евгений Кузнецов также является лидером по удалениям, в 22 матчах у него 32 штрафные минуты.

В прошлом матче СКА с «Сибирью» петербуржцы победили и прервали серию из пяти поражений подряд.