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«Ак Барс» забил СКА в меньшинстве после грубой ошибки Кузнецова

«Ак Барс» забил СКА в меньшинстве после грубой ошибки Кузнецова
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Казанский «Ак Барс» открыл счёт в матче со СКА после грубой ошибки нападающего петербургской команды Евгения Кузнецова.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
3-й период
1 : 0
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Кошелев (Семёнов) – 38:47 (4x5)    

Права на видео принадлежат КХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

Семёну Кошелеву удалось забросить шайбу на 39-й минуте встречи в результате перехвата шайбы у ворот Егора Заврагина. Кузнецов хотел отдать пас Александру Никишину, но не рассчитал силу передачи, шайба не дошла до Александра.

Евгений Кузнецов также является лидером по удалениям, в 22 матчах у него 32 штрафные минуты.

В прошлом матче СКА с «Сибирью» петербуржцы победили и прервали серию из пяти поражений подряд.

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