СКА отыгрался с 0:2 в концовке основного времени, но уступил «Ак Барсу» в овертайме

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались казанский «Ак Барс» и петербургский СКА. Команды играли на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани. «Ак Барс» одержал победу со счётом 3:2 (0:0, 1:0, 1:2, 1:0) в овертайме.
Первую шайбу в этой встрече забросил Семён Кошелев на 39-й минуте. За «Ак Барс» также забил Егор Коршков. В составе СКА шайбами отметились Тони Деанджело и Марат Хайруллин, сравнявший счёт на последней минуте.
Решающую шайбу в овертайме забросил Кирилл Семёнов.
В предыдущем матче СКА одолел «Сибирь» в серии буллитов (1:0), прервав пятиматчевую серию поражений. «Ак Барс» одержал сухую победу над «Куньлунем» (5:0).
Казанская команда сейчас на третьем месте турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. У команды 33 очка в 24 матчах.
- 15 ноября 2024
-
22:28
-
22:17
-
22:14
-
22:07
-
21:56
-
21:37
-
21:35
-
20:50
-
20:36
-
20:18
-
20:03
-
19:18
-
19:02
-
18:55
-
18:39
-
18:30
-
18:17
-
17:49
-
17:21
-
17:07
-
16:44
-
16:38
-
16:15
-
15:45
-
15:27
-
15:10
-
14:48
-
14:33
-
14:15
-
14:00
-
13:43
-
13:25
-
13:08
-
12:51
-
12:43