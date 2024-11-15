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Ак Барс — СКА, результат матча 15 ноября 2024, счет 3:2 ОТ, КХЛ 2024-2025

СКА отыгрался с 0:2 в концовке основного времени, но уступил «Ак Барсу» в овертайме
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались казанский «Ак Барс» и петербургский СКА. Команды играли на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани. «Ак Барс» одержал победу со счётом 3:2 (0:0, 1:0, 1:2, 1:0) в овертайме.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Кошелев (Семёнов) – 38:47 (4x5)     2:0 Коршков (Кошелев) – 55:21 (5x5)     2:1 Деанджело (Кузнецов, Плотников) – 57:41 (5x5)     2:2 Хайруллин (Воробьёв) – 59:38 (6x5)     3:2 Семёнов – 64:35 (3x3)    

Первую шайбу в этой встрече забросил Семён Кошелев на 39-й минуте. За «Ак Барс» также забил Егор Коршков. В составе СКА шайбами отметились Тони Деанджело и Марат Хайруллин, сравнявший счёт на последней минуте.

Решающую шайбу в овертайме забросил Кирилл Семёнов.

В предыдущем матче СКА одолел «Сибирь» в серии буллитов (1:0), прервав пятиматчевую серию поражений. «Ак Барс» одержал сухую победу над «Куньлунем» (5:0).

Казанская команда сейчас на третьем месте турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. У команды 33 очка в 24 матчах.

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