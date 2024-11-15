Евгений Кузнецов со злости сломал клюшку о ворота СКА на три части

Нападающий СКА Евгений Кузнецов в матче с «Ак Барсом» в ярости сломал клюшку о ворота своей команды после второго гола «Ак Барса». На момент написания новости команды играют в овертайме (2:2).

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Счёт в матче на 39-й минуте открыл Семён Кошелев, нарастил преимущество «Ак Барса» Егор Коршков. На последних минутах петербуржцы смогли сравнять счёт благодаря голам Тони Деанджело и Марата Хайруллина.