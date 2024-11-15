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Евгений Кузнецов со злости сломал клюшку о ворота СКА на три части

Евгений Кузнецов со злости сломал клюшку о ворота СКА на три части
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Нападающий СКА Евгений Кузнецов в матче с «Ак Барсом» в ярости сломал клюшку о ворота своей команды после второго гола «Ак Барса». На момент написания новости команды играют в овертайме (2:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Кошелев (Семёнов) – 38:47 (4x5)     2:0 Коршков (Кошелев) – 55:21 (5x5)     2:1 Деанджело (Кузнецов, Плотников) – 57:41 (5x5)     2:2 Хайруллин (Воробьёв) – 59:38 (6x5)     3:2 Семёнов – 64:35 (3x3)    

ВИДЕО

Счёт в матче на 39-й минуте открыл Семён Кошелев, нарастил преимущество «Ак Барса» Егор Коршков. На последних минутах петербуржцы смогли сравнять счёт благодаря голам Тони Деанджело и Марата Хайруллина.

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