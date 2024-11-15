Семёнов забил победный гол в ворота СКА в овертайме невероятным броском из-под ноги

Нападающий Кирилл Семёнов забросил решающий гол в матче «Ак Барс» — СКА броском из-под ноги. Казанской команде удалось одержать победу над СКА в овертайме (3:2).

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