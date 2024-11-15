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Витязь — минское Динамо, результат матча 15 ноября 2024, счет 4:6, КХЛ 2024-2025

Дубль Шипачёва помог минскому «Динамо» обыграть «Витязь»
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались минское «Динамо» и «Витязь». Команды играли на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Балашихе. «Динамо» одержало победу со счётом 6:4 (1:1, 1:3, 4:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 ноября 2024, пятница. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
4 : 6
Динамо Мн
Минск
1:0 Стюарт (Бусыгин) – 10:15 (5x5)     1:1 Гросс (Шипачёв, Мороз) – 18:07 (5x5)     2:1 Рой (Барак, Готье) – 22:18 (5x4)     3:1 Воробьёв (Цицюра) – 35:46 (5x5)     3:2 Шипачёв – 37:22 (5x5)     4:2 Чехович (Валенцов, Бучельников) – 38:04 (5x5)     4:3 Шипачёв (Мороз, Брук) – 41:29 (5x5)     4:4 Волков (Шипачёв, Гросс) – 44:39 (5x4)     4:5 Энас (Лайл, Гросс) – 55:43 (5x5)     4:6 Пинчук (Волков, Энас) – 59:59 (en)    

В составе «Динамо» Вадим Шипачёв оформил голевой и ассистентский дубль. Шайбами также отметились Джордан Гросс, Сэм Энас, Виталий Пинчук, Александр Волков.

За «Витязь» забили Дин Стюарт, Джереми Рой, Иван Чехович, Иван Воробьёв.

В прошлом матче «Динамо» потерпело поражение от «Торпедо». «Витязь» в прошлом матче всухую обыграл «Северсталь».

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