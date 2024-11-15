«Сочи» оказался сильнее «Куньлуня» в овертайме, у пекинской команды четвёртое поражение

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались «Сочи» и пекинский «Куньлунь Ред Стар». Команды играли на стадионе «Большой» в Сочи. «Сочи» одержал победу со счётом 6:5 (3:3, 2:1, 0:1) в овертайме.

В составе «Сочи» заброшенными шайбами отметились Тимур Хафизов, оформивший хет-трик, Сергей Попов, Данил Авершин, Даниил Сероух. За «Куньлунь» забили Люк Локхарт, оформивший дубль, Томаш Юрчо, Паркер Фу, Рурк Шартье