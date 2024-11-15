«Сочи» оказался сильнее «Куньлуня» в овертайме, у пекинской команды четвёртое поражение
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались «Сочи» и пекинский «Куньлунь Ред Стар». Команды играли на стадионе «Большой» в Сочи. «Сочи» одержал победу со счётом 6:5 (3:3, 2:1, 0:1) в овертайме.
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 ноября 2024, пятница. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
6 : 5
ОТ
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Хафизов (Грэм, Тянулин) – 05:46 (5x5) 2:0 Попов (Тянулин, Сероух) – 08:27 (5x3) 2:1 Локхарт (Юрчо) – 09:46 (5x4) 2:2 Локхарт (Якупов, Меркли) – 12:15 (5x4) 3:2 Авершин (Хафизов, Сероух) – 12:48 (5x5) 3:3 Юрчо (Локхарт) – 14:11 (5x5) 4:3 Хафизов (Федотов, Грэм) – 28:43 (5x4) 5:3 Сероух (Корягин) – 32:02 (5x5) 5:4 Фу (Кэмпбелл, Сомерби) – 39:17 (4x5) 5:5 Шартье (Меркли, Фу) – 57:16 (5x5) 6:5 Хафизов – 61:25 (3x3)
В составе «Сочи» заброшенными шайбами отметились Тимур Хафизов, оформивший хет-трик, Сергей Попов, Данил Авершин, Даниил Сероух. За «Куньлунь» забили Люк Локхарт, оформивший дубль, Томаш Юрчо, Паркер Фу, Рурк Шартье
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