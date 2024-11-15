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Сочи — Куньлунь Ред Стар, результат матча 15 ноября 2024, счет 6:5 ОТ, КХЛ 2024-2025

«Сочи» оказался сильнее «Куньлуня» в овертайме, у пекинской команды четвёртое поражение
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались «Сочи» и пекинский «Куньлунь Ред Стар». Команды играли на стадионе «Большой» в Сочи. «Сочи» одержал победу со счётом 6:5 (3:3, 2:1, 0:1) в овертайме.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 ноября 2024, пятница. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
6 : 5
ОТ
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Хафизов (Грэм, Тянулин) – 05:46 (5x5)     2:0 Попов (Тянулин, Сероух) – 08:27 (5x3)     2:1 Локхарт (Юрчо) – 09:46 (5x4)     2:2 Локхарт (Якупов, Меркли) – 12:15 (5x4)     3:2 Авершин (Хафизов, Сероух) – 12:48 (5x5)     3:3 Юрчо (Локхарт) – 14:11 (5x5)     4:3 Хафизов (Федотов, Грэм) – 28:43 (5x4)     5:3 Сероух (Корягин) – 32:02 (5x5)     5:4 Фу (Кэмпбелл, Сомерби) – 39:17 (4x5)     5:5 Шартье (Меркли, Фу) – 57:16 (5x5)     6:5 Хафизов – 61:25 (3x3)    

В составе «Сочи» заброшенными шайбами отметились Тимур Хафизов, оформивший хет-трик, Сергей Попов, Данил Авершин, Даниил Сероух. За «Куньлунь» забили Люк Локхарт, оформивший дубль, Томаш Юрчо, Паркер Фу, Рурк Шартье

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