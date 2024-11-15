«Гретцки не должен драться». Ротенберг оценил драку Деанджело

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал драку между Никитой Дыняком и Тони Деанджело во время матча с«Ак Барсом», где петербуржцы уступили казанским хоккеистам в овертайме (2:3).

«Обоюдоострая игра, обе команды показали отличный хоккей уровня плей-офф, украшение КХЛ. Первый гол пропустили мы, хотя должны были забивать и не раз. Но это хоккей, не забиваешь ты – забивают тебе. Не стали брать челлендж на атаку вратаря, потому что такие моменты оценивают в пользу атаки.

Проявили характер, забили хорошие шайбы. Сравняли, дальше играли в меньшинстве, много сил потратили. Много играли в меньшинстве, необязательные удаления. Вратарь сражался как лев, но непросто постоянно играть в меньшинстве. Три очка из шести – не лучший результат. Но одно очко дорогого стоит, но нужно не вестись на провокации, на которые заранее готовятся соперники, домашние заготовки. Гретцки не должен драться, не нужно размениваться.

Судьи должны вмешиваться, чтобы не наносили удар по голове, когда игрок уже лежит на льду. Случайно может попасть в голову», – приводит слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.