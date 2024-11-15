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Ротенберг – о Кузнецове: Не так просто вернуться из НХЛ – ребята проходят адаптацию

Ротенберг – о Кузнецове: Не так просто вернуться из НХЛ – ребята проходят адаптацию
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал игру Евгения Кузнецова в матче с казанским «Ак Барсом». Петербуржцы уступили соперникам в овертайме 2:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Кошелев (Семёнов) – 38:47 (4x5)     2:0 Коршков (Кошелев) – 55:21 (5x5)     2:1 Деанджело (Кузнецов, Плотников) – 57:41 (5x5)     2:2 Хайруллин (Воробьёв) – 59:38 (6x5)     3:2 Семёнов – 64:35 (3x3)    

«Хорошая оценка. Хорошая мотивация для Кузнецова будет. Не так просто вернуться из Национальной хоккейной лиги. Там другой хоккей, ребята проходят адаптацию. Кто-то быстрее адаптируется, кто-то дольше. Но Женя с каждой игрой начинает понимать требования нашей лиги. Отдал передачу Де Анджело – Тони сравнял счет.
Мы все понимаем что Женя может играть лучше. Но он окончательно понял, что лучше играть в хоккей, а не сидеть в штрафном боксе. Каждый игрок у нас должен это понять, нужно поработать над дисциплиной. Все идет через работу. Удаления никогда не в плюс – всегда в минус. Кузнецов вместо того чтобы удаляться начал отдавать голевые передачи, мы начали эту работу», – приводит слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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