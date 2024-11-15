Ротенберг – о Кузнецове: Не так просто вернуться из НХЛ – ребята проходят адаптацию

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал игру Евгения Кузнецова в матче с казанским «Ак Барсом». Петербуржцы уступили соперникам в овертайме 2:3.

«Хорошая оценка. Хорошая мотивация для Кузнецова будет. Не так просто вернуться из Национальной хоккейной лиги. Там другой хоккей, ребята проходят адаптацию. Кто-то быстрее адаптируется, кто-то дольше. Но Женя с каждой игрой начинает понимать требования нашей лиги. Отдал передачу Де Анджело – Тони сравнял счет.

Мы все понимаем что Женя может играть лучше. Но он окончательно понял, что лучше играть в хоккей, а не сидеть в штрафном боксе. Каждый игрок у нас должен это понять, нужно поработать над дисциплиной. Все идет через работу. Удаления никогда не в плюс – всегда в минус. Кузнецов вместо того чтобы удаляться начал отдавать голевые передачи, мы начали эту работу», – приводит слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.