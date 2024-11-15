Гатиятулин — о победе над СКА: После второго гола думали, что соперник две не забьёт

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил победный матч со СКА, где казанская команда выиграла со счётом 3:2 ОТ.

«Хороший матч, много эмоций, острых моментов с обеих сторон. Отмечу всю команду, проявляли характер. Невероятная поддержка трибун. Важно было сохранять концентрацию и холодную голову. После второго гола, возможно, думали две соперник не забьет. Параллели не буду проводить с другими играми. Не скажу, что была расслабленность, соперник мастеровитый, серьезный. В таких эпизодах решает концентрация, мы ее немного упустили.

Отмечу что вся игра была очень хорошая, как с нашей стороны, так и со стороны соперника. Даем ребятам новые роли, в том числе опытным. Верим, что могут прибавлять, для нас это пища для размышлений. Двигаемся шаг за шагом. Посмотрим, что скажут доктора, насколько готов Ник Петан и Дима Юдин. У нас играло восемь уроженцев Татарстана сегодня, будем давать шансы игрокам из системы. Такие игры дает опыт и уверенность», – приводит слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.