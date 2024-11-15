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Гатиятулин — о победе над СКА: После второго гола думали, что соперник две не забьёт

Гатиятулин — о победе над СКА: После второго гола думали, что соперник две не забьёт
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил победный матч со СКА, где казанская команда выиграла со счётом 3:2 ОТ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Кошелев (Семёнов) – 38:47 (4x5)     2:0 Коршков (Кошелев) – 55:21 (5x5)     2:1 Деанджело (Кузнецов, Плотников) – 57:41 (5x5)     2:2 Хайруллин (Воробьёв) – 59:38 (6x5)     3:2 Семёнов – 64:35 (3x3)    

«Хороший матч, много эмоций, острых моментов с обеих сторон. Отмечу всю команду, проявляли характер. Невероятная поддержка трибун. Важно было сохранять концентрацию и холодную голову. После второго гола, возможно, думали две соперник не забьет. Параллели не буду проводить с другими играми. Не скажу, что была расслабленность, соперник мастеровитый, серьезный. В таких эпизодах решает концентрация, мы ее немного упустили.

Отмечу что вся игра была очень хорошая, как с нашей стороны, так и со стороны соперника. Даем ребятам новые роли, в том числе опытным. Верим, что могут прибавлять, для нас это пища для размышлений. Двигаемся шаг за шагом. Посмотрим, что скажут доктора, насколько готов Ник Петан и Дима Юдин. У нас играло восемь уроженцев Татарстана сегодня, будем давать шансы игрокам из системы. Такие игры дает опыт и уверенность», – приводит слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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