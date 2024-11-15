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Роман Ротенберг прокомментировал поражение СКА от «Ак Барса» в овертайме

Роман Ротенберг прокомментировал поражение СКА от «Ак Барса» в овертайме
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил матч с «Ак Барсом». Казанская команда обыграла петербуржцев со счётом 3:2 в овертайме.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Кошелев (Семёнов) – 38:47 (4x5)     2:0 Коршков (Кошелев) – 55:21 (5x5)     2:1 Деанджело (Кузнецов, Плотников) – 57:41 (5x5)     2:2 Хайруллин (Воробьёв) – 59:38 (6x5)     3:2 Семёнов – 64:35 (3x3)    

Обоюдоострая игра, обе команды показали отличный хоккей уровня плей-офф, украшение КХЛ. Первый гол пропустили мы, хотя должны были забивать и не раз. Но это хоккей, не забиваешь ты – забивают тебе. Не стали брать челлендж на атаку вратаря, потому что такие моменты оценивают в пользу атаки.
Проявили характер, забили хорошие шайбы. Сравняли, дальше играли в меньшинстве, много сил потратили. Много играли в меньшинстве, необязательные удаления. Вратарь сражался как лев, но непросто постоянно играть в меньшинстве, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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