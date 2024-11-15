Роман Ротенберг прокомментировал поражение СКА от «Ак Барса» в овертайме

Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил матч с «Ак Барсом». Казанская команда обыграла петербуржцев со счётом 3:2 в овертайме.

Обоюдоострая игра, обе команды показали отличный хоккей уровня плей-офф, украшение КХЛ. Первый гол пропустили мы, хотя должны были забивать и не раз. Но это хоккей, не забиваешь ты – забивают тебе. Не стали брать челлендж на атаку вратаря, потому что такие моменты оценивают в пользу атаки.

Проявили характер, забили хорошие шайбы. Сравняли, дальше играли в меньшинстве, много сил потратили. Много играли в меньшинстве, необязательные удаления. Вратарь сражался как лев, но непросто постоянно играть в меньшинстве, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.