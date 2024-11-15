Ротенберг – о журналистах: когда мы побеждали, их было меньше. Победы никому неинтересны

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от казанского «Ак Барса» прокомментировал серию неудач своего клуба. СКА уступил в шести матчах из последних семи встреч регулярного чемпионата КХЛ. В матче с казанской командой петербуржцы проиграли 2:3 ОТ.

«Это хоккей. Хоккей – игра ошибок. Когда мы семь матчей подряд выигрывали почему-то на матче было меньше журналистов. Победы никому не интересны. Этот период нам надо пройти, чтобы победить в Кубке Гагарина. Ни одна команда не проходит весь сезон без поражений. Это невозможно. И когда команда борется до конца, как сегодня. Когда забиваем две шайбы за две минуты до конца такой команде как «Ак Барс», которая вторая по пропущенным в лиге после «Локомотива» – мы можем забивать и шесть, и семь голов.

Не надо удаляться. Играя втроем, можно выиграть матч, но это сложно. Сегодня играли четыре минуты втроем против четверых, пятерых игроков соперника. И не пропустили, значит у команды есть характер. Пропустили 3-на-3. Это вопрос концентрации. Игрок пошел на риск, но это детали. Главное убрать удаления. Слава богу в хоккее по правилам нельзя убрать со льда всех игроков, тогда было бы еще сложнее», – приводит слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.