Ротенберг — о запасных СКА: конкуренция — двигатель прогресса. Это соревновательный дух

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от казанского «Ак Барса» высказался о дальнейших карьерных перспективах нападающего Эмиля Галимова и запасных вратарей основного состава и системы клуба.

«Можете спросить самого Эмиля Галимова. Мы находимся в диалоге со всеми клубами, у нас рыночные отношения в КХЛ. Каждый игрок – это наш актив. Мы стремимся помочь каждому нашему игроку, но не в ущерб нам. Мы ждём предложений, они были, но потом перезванивали и говорили, что планы изменились. Идёт игра, травму получает вратарь. Или уезжает в НХЛ внезапно. Мне набирают и говорят, что нам больше не нужен нападающий, нам нужен вратарь. Так всё работает, по факту и по ситуации.

Пять вратарей? А сколько вратарей в «Ак Барсе»? Меньше? У всех команд по четыре, ещё есть вратари в вышке, в МХЛ. Минимум у всех по шесть, никто не будет без вратарей играть. Что касается развития игроков – игроки развиваются в конкуренции, это спорт. Как в любом виде спорта, есть соревновательный дух. Конкуренция — двигатель прогресса. Такая же жёсткая конкуренция и в «Ак Барсе», это видно по составу. И это хорошо. Игроки развиваются. У вас тоже есть конкуренция, кто-то хочет занять ваше место. Вы выигрываете эту конкуренцию у коллег? Значит, есть соревновательный дух. Всё честно», – передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.