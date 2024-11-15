Главный тренер «Ак Барса» подтвердил интерес клуба к канадцу Маклауду

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после победы своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с петербургским СКА высказался об интересе клуба к канадскому нападающему Майклу Маклауду.

«Мы рассматриваем разные варианты по усилению состава. Майкл Маклауд нам интересен, как я ранее и говорил. Но пока в связи с ним есть определённые обстоятельства. Больше добавить я ничего не могу», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Хоккеист обвиняется в групповом изнасиловании и отстранён от выступлений в НХЛ до выяснения обстоятельств. Также на игрока претендует омский «Авангард».