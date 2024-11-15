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Главный тренер «Ак Барса» подтвердил интерес клуба к канадцу Маклауду

Главный тренер «Ак Барса» подтвердил интерес клуба к канадцу Маклауду
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после победы своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с петербургским СКА высказался об интересе клуба к канадскому нападающему Майклу Маклауду.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Кошелев (Семёнов) – 38:47 (4x5)     2:0 Коршков (Кошелев) – 55:21 (5x5)     2:1 Деанджело (Кузнецов, Плотников) – 57:41 (5x5)     2:2 Хайруллин (Воробьёв) – 59:38 (6x5)     3:2 Семёнов – 64:35 (3x3)    

«Мы рассматриваем разные варианты по усилению состава. Майкл Маклауд нам интересен, как я ранее и говорил. Но пока в связи с ним есть определённые обстоятельства. Больше добавить я ничего не могу», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Хоккеист обвиняется в групповом изнасиловании и отстранён от выступлений в НХЛ до выяснения обстоятельств. Также на игрока претендует омский «Авангард».

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