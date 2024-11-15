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Галимов – о победе «Ак Барса» над СКА: Петербург играл в свой лучший хоккей

Галимов – о победе «Ак Барса» над СКА: Петербург играл в свой лучший хоккей
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Нападающий «Ак Барса» Артем Галимов в беседе с «Чемпионатом» прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с петербургским СКА 3:2 ОТ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Кошелев (Семёнов) – 38:47 (4x5)     2:0 Коршков (Кошелев) – 55:21 (5x5)     2:1 Деанджело (Кузнецов, Плотников) – 57:41 (5x5)     2:2 Хайруллин (Воробьёв) – 59:38 (6x5)     3:2 Семёнов – 64:35 (3x3)    

«Хорошая игра. Немного не удержали наше преимущество. Петербург играл, наверное, в свой лучший хоккей. Но у них не получилось выиграть у нас. Все отлично, всех с победой. Расслабленность в концовке? Не думаю, что была какая-то расслабленность, просто неудачно пропустили ненужные голы. Обидно что немного недотерпели.

Задача на домашнюю серию могут быть одна – только победа. Это главное. Сейчас отдохнем, завтра будем готовится к матчу с ЦСКА еще один серьезный соперник», – сказал Галимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустам Имамов.

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