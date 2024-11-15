Галимов – о победе «Ак Барса» над СКА: Петербург играл в свой лучший хоккей

Нападающий «Ак Барса» Артем Галимов в беседе с «Чемпионатом» прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с петербургским СКА 3:2 ОТ.

«Хорошая игра. Немного не удержали наше преимущество. Петербург играл, наверное, в свой лучший хоккей. Но у них не получилось выиграть у нас. Все отлично, всех с победой. Расслабленность в концовке? Не думаю, что была какая-то расслабленность, просто неудачно пропустили ненужные голы. Обидно что немного недотерпели.

Задача на домашнюю серию могут быть одна – только победа. Это главное. Сейчас отдохнем, завтра будем готовится к матчу с ЦСКА еще один серьезный соперник», – сказал Галимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустам Имамов.