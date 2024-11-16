Валерий Ничушкин вернулся в НХЛ после полугодового отстранения от матчей

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимает «Вашингтон Кэпиталз». В ходе первого периода «лавины» впереди со счётом 1:0.

В этом матче принимает участие российский нападающий хозяев Валерий Ничушкин, который сегодня проводит дебютную встречу в нынешнем сезоне НХЛ.

Напомним, из-за попадания в Программу помощи игрокам НХЛ Ничушкин был отстранён от игр на полгода без сохранения заработной платы. В минувшем сезоне он выбыл из игры на стадии плей-офф, сыграв там лишь восемь матчей.

В конце октября россиянин вернулся в Денвер и начал тренироваться. В ноябре его допустили до тренировок вместе с командой.