Валерий Ничушкин вернулся в НХЛ после полугодового отстранения от матчей
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимает «Вашингтон Кэпиталз». В ходе первого периода «лавины» впереди со счётом 1:0.
НХЛ — регулярный чемпионат
16 ноября 2024, суббота. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
1-й период
1 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Келли (Жирар) – 02:00 1:1 Врана (Дюбуа, Овечкин) – 04:25 (pp) 1:2 Макмайкл (Уилсон, ван Римсдайк) – 07:48
В этом матче принимает участие российский нападающий хозяев Валерий Ничушкин, который сегодня проводит дебютную встречу в нынешнем сезоне НХЛ.
Напомним, из-за попадания в Программу помощи игрокам НХЛ Ничушкин был отстранён от игр на полгода без сохранения заработной платы. В минувшем сезоне он выбыл из игры на стадии плей-офф, сыграв там лишь восемь матчей.
В конце октября россиянин вернулся в Денвер и начал тренироваться. В ноябре его допустили до тренировок вместе с командой.
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