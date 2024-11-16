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Александр Овечкин стал четвёртым россиянином, набравшим 20 очков в этом сезоне НХЛ

Александр Овечкин стал четвёртым россиянином, набравшим 20 очков в этом сезоне НХЛ
Александр Овечкин
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимает «Вашингтон Кэпиталз». В ходе первого периода «столичные» впереди со счётом 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 ноября 2024, суббота. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
2-й период
2 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Келли (Жирар) – 02:00     1:1 Врана (Дюбуа, Овечкин) – 04:25 (pp)     1:2 Макмайкл (Уилсон, ван Римсдайк) – 07:48     1:3 Макмайкл – 21:53     2:3 Коваленко (Келли, Вуд) – 24:03     2:4 Чикран (Дюбуа) – 29:21    

Хозяева открыли счёт на старте встречи, но уже на пятой минуте гости смогли восстановить равновесие, использовав большинство. Точный бросок произвёл чешский форвард Якуб Врана, ассистентами которого выступили Александр Овечкин и Пьер-Люк Дюбуа.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

39-летний Овечкин набрал 20-е очко в нынешнем сезоне НХЛ. На его счету стало 10 голов и 10 результативных передач в 16 матчах регулярного чемпионата. Овечкин стал всего четвёртым россиянином, набравшим 20 очков в этом сезоне НХЛ. Ранее из россиян эту отметку преодолели нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов (30), форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (24) и форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин (23).

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