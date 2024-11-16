Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Александр Овечкин стал четвёртым россиянином, набравшим 20 очков в этом сезоне НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимает «Вашингтон Кэпиталз». В ходе первого периода «столичные» впереди со счётом 2:1.

Хозяева открыли счёт на старте встречи, но уже на пятой минуте гости смогли восстановить равновесие, использовав большинство. Точный бросок произвёл чешский форвард Якуб Врана, ассистентами которого выступили Александр Овечкин и Пьер-Люк Дюбуа.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

39-летний Овечкин набрал 20-е очко в нынешнем сезоне НХЛ. На его счету стало 10 голов и 10 результативных передач в 16 матчах регулярного чемпионата. Овечкин стал всего четвёртым россиянином, набравшим 20 очков в этом сезоне НХЛ. Ранее из россиян эту отметку преодолели нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов (30), форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (24) и форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин (23).