Овечкин повторил редкое достижение Хоу 56-летней давности в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимает «Вашингтон Кэпиталз». В ходе первого периода «столичные» впереди со счётом 2:1.
Хозяева открыли счёт на старте встречи, но уже на пятой минуте гости смогли восстановить равновесие, использовав большинство. Точный бросок произвёл чешский форвард Якуб Врана, ассистентами которого выступили Александр Овечкин и Пьер-Люк Дюбуа.
39-летний Овечкин набрал 20-е очко в нынешнем сезоне НХЛ. На его счету стало 10 голов и 10 результативных передач в 16 матчах регулярного чемпионата. Таким образом Александр повторил редкое достижение Горди Хоу 56-летней давности в НХЛ. Россиянин стал всего вторым игроком в возрасте 39+ лет, сумевшим набрать 20+ очков в 16 матчах со старта регулярки НХЛ. В сезоне-1968/1969 Хоу набрал 24 очка в 16 матчах на старте сезона.
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