Евгений Малкин стал худшим игроком матча с «Коламбусом» по показателю полезности

В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором местный «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой хозяев площадки со счётом 6:2. Российский игрок гостей Евгений Малкин стал худшим игроком матча по показателю полезности.

После окончания матча показатель полезности Малкина был "-4" — это худший показатель среди игроков обеих команд. Напомним, нападающий в данной игре результативных действий записать себе в актив не сумел.

«Питтсбург» занимает 14 место в турнирной таблице НХЛ с 15 очками. Евгений Малкин же в общей сложности стал автором пяти голов и 13 результативных передач за свой клуб в 19 матчах регулярки.

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