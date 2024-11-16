Сидни Кросби вышел на 13-е место в списке лучших ассистентов в истории НХЛ

В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором местный «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой хозяев площадки со счётом 6:2.

В составе гостей очередным результативным действием отметился капитан команды Сидни Кросби. Канадский форвард записал на свой счёт результативную передачу, которая стала для него 1016-й за карьеру в НХЛ.

По их числу он сравнялся с Джо Сакиком, выйдя на 13-е место в зачёте лучших ассистентов НХЛ всех времён. Впереди ориентир Марио Лемье (1033), который на данный момент единолично располагается на 12-й позиции.

Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (1963). На втором месте находится Рон Фрэнсис (1249), а топ-3 замыкает Марк Мессье (1193).