Лишь однажды в НХЛ Овечкин быстрее забил 10 голов и сделал 10 передач, чем в этом сезоне
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимает «Вашингтон Кэпиталз». В ходе второго периода «столичные» впереди со счётом 3:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
16 ноября 2024, суббота. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
2-й период
2 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Келли (Жирар) – 02:00 1:1 Врана (Дюбуа, Овечкин) – 04:25 (pp) 1:2 Макмайкл (Уилсон, ван Римсдайк) – 07:48 1:3 Макмайкл – 21:53 2:3 Коваленко (Келли, Вуд) – 24:03 2:4 Чикран (Дюбуа) – 29:21
В составе гостей результативной передачей отметился капитан команды Александр Овечкин, для которого это очко стало 20-м в нынешнем сезоне НХЛ. На его счету стало 10 голов и 10 результативных передач в 16 матчах регулярного чемпионата.
Как сообщает пресс-служба НХЛ, лишь однажды в североамериканской лиге Овечкин быстрее забил 10 голов и сделал 10 передач, чем в этом сезоне. В сезоне-2021/2022 ему потребовалось 12 матчей, чтобы достичь этих отсечек. В нынешней регулярке Александр установил второй результат в своей карьере по этому показателю, затратив 16 матчей.
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