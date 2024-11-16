Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Лишь однажды в НХЛ Овечкин быстрее забил 10 голов и сделал 10 передач, чем в этом сезоне

Лишь однажды в НХЛ Овечкин быстрее забил 10 голов и сделал 10 передач, чем в этом сезоне
Аудио-версия:
Комментарии

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимает «Вашингтон Кэпиталз». В ходе второго периода «столичные» впереди со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 ноября 2024, суббота. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
2-й период
2 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Келли (Жирар) – 02:00     1:1 Врана (Дюбуа, Овечкин) – 04:25 (pp)     1:2 Макмайкл (Уилсон, ван Римсдайк) – 07:48     1:3 Макмайкл – 21:53     2:3 Коваленко (Келли, Вуд) – 24:03     2:4 Чикран (Дюбуа) – 29:21    

В составе гостей результативной передачей отметился капитан команды Александр Овечкин, для которого это очко стало 20-м в нынешнем сезоне НХЛ. На его счету стало 10 голов и 10 результативных передач в 16 матчах регулярного чемпионата.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, лишь однажды в североамериканской лиге Овечкин быстрее забил 10 голов и сделал 10 передач, чем в этом сезоне. В сезоне-2021/2022 ему потребовалось 12 матчей, чтобы достичь этих отсечек. В нынешней регулярке Александр установил второй результат в своей карьере по этому показателю, затратив 16 матчей.

Материалы по теме
Овечкин повторил редкое достижение Хоу 56-летней давности в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android