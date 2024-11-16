Лишь однажды в НХЛ Овечкин быстрее забил 10 голов и сделал 10 передач, чем в этом сезоне

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимает «Вашингтон Кэпиталз». В ходе второго периода «столичные» впереди со счётом 3:2.

В составе гостей результативной передачей отметился капитан команды Александр Овечкин, для которого это очко стало 20-м в нынешнем сезоне НХЛ. На его счету стало 10 голов и 10 результативных передач в 16 матчах регулярного чемпионата.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, лишь однажды в североамериканской лиге Овечкин быстрее забил 10 голов и сделал 10 передач, чем в этом сезоне. В сезоне-2021/2022 ему потребовалось 12 матчей, чтобы достичь этих отсечек. В нынешней регулярке Александр установил второй результат в своей карьере по этому показателю, затратив 16 матчей.