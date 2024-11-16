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Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби повторил достижение Джо Сакика в НХЛ

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби повторил достижение Джо Сакика в НХЛ
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В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором местный «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой хозяев площадки со счётом 6:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 ноября 2024, суббота. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
6 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Астон-Риз (Кристиансен, Лабанк) – 02:20     2:0 Веренски (Чинахов, Фантилли) – 08:39 (pp)     2:1 Бовиллье (Кросби) – 11:51     2:2 Бантинг (Бовиллье, О'Коннор) – 32:06 (pp)     3:2 Оливье (Веренски, Фаббро) – 36:27     4:2 Воронков (Марченко, Монахан) – 41:56     5:2 Сиверсон (Монахан, Воронков) – 49:49     6:2 Силлинджер (Проворов, Дэнфорт) – 55:32    

В составе гостей очередным результативным действием отметился капитан команды Сидни Кросби. Канадский форвард записал на свой счёт результативную передачу, которая стала для него 1016-й за карьеру в НХЛ. По их числу он сравнялся с Джо Сакиком, причём Кросби выполнил все передачи в составе «Питтсбурга», а Сакик — в составе франшизы «Квебек Нордикс/Колорадо Эвеланш».

Теперь Кросби и Сакик вместе делят шестое место по результативным передачам за один клуб. Рекорд по этому показателю принадлежит Рэю Бурку, который сделал 1111 ассистов в период своего выступления за «Бостон Брюинз». Второе место занимает Уэйн Гретцки (1086, «Эдмонтон Ойлерз»), топ-3 замыкает Стив Айзерман (1063, «Детройт»). В пятёрку лучших также входят Марио Лемье (1033, «Питтсбург») и Горди Хоу (1023, «Детройт»).

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