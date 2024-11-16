Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби повторил достижение Джо Сакика в НХЛ

В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором местный «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой хозяев площадки со счётом 6:2.
В составе гостей очередным результативным действием отметился капитан команды Сидни Кросби. Канадский форвард записал на свой счёт результативную передачу, которая стала для него 1016-й за карьеру в НХЛ. По их числу он сравнялся с Джо Сакиком, причём Кросби выполнил все передачи в составе «Питтсбурга», а Сакик — в составе франшизы «Квебек Нордикс/Колорадо Эвеланш».
Теперь Кросби и Сакик вместе делят шестое место по результативным передачам за один клуб. Рекорд по этому показателю принадлежит Рэю Бурку, который сделал 1111 ассистов в период своего выступления за «Бостон Брюинз». Второе место занимает Уэйн Гретцки (1086, «Эдмонтон Ойлерз»), топ-3 замыкает Стив Айзерман (1063, «Детройт»). В пятёрку лучших также входят Марио Лемье (1033, «Питтсбург») и Горди Хоу (1023, «Детройт»).
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