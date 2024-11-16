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«Вегас» заключил новый контракт с многократным рекордсменом и символом клуба

«Вегас» заключил новый контракт с многократным рекордсменом и символом клуба
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«Вегас Голден Найтс» заключил новый контракт с защитником Брэйденом Макнэббом, сообщается на официальном сайте американской организации. Новый контракт с канадским хоккеистом рассчитан на три сезона с кэпхитом $ 3,65 млн.

33-летний защитник выступает за «Голден Найтс» с их первого сезона в лиге. Он был выбран клубом на драфте расширения в 2017 году и выиграл Кубок Стэнли вместе с «Голден Найтс» в 2023-м. По текущему контракту, срок действия которого истекает после завершения этого сезона, средняя зарплата американца составляет $ 2,85 млн.

В текущем сезоне Макнэбб провёл за команду 18 матчей и набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «+11» и среднем времени на льду в 18 минут и 41 секунду.

Он является рекордсменом «рыцарей» по многим показателям, среди которых сыгранные матчи (519), выполненные силовые приёмы (1256) и сделанные блоки (1144).

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