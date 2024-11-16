Овечкин сократил отставание от Бурка до 9 очков в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Колорадо Эвеланш». Встреча проходит на стадионе «Болл-Арена» в Денвере (США). На момент написания новости в игре стартовал третий период, «Кэпиталз» ведёт со счётом 4:2.

Занимающий 13-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ россиянин набрал 1570-е очко за карьеру в лиге. Ближайшей целью для Александра продолжает оставаться легендарный защитник Рэй Бурк, в активе которого 1579 очков в 1612 матчах в НХЛ. Проводящий сегодня 1442-й матч в лиге россиянин сократил отставание от Бурка до 9 очков.

Рекорд по очкам в НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки с показателем в 2857. На втором месте находится Яромир Ягр, чей актив составляет 1921 очко, а замыкает тройку лидеров Марк Мессье с 1887 очками.

Главные рекорды Александра Овечкина