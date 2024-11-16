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Овечкин — о секрете долголетия: диета, восстановление и вещи, о которых вам не расскажу

Овечкин — о секрете долголетия: диета, восстановление и вещи, о которых вам не расскажу
Александр Овечкин
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после завершения второго периода матча регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (4:2) ответил на вопрос аналитика клубного телевидения «лавин» Марка Рюкрофта о секрете того, как ему удаётся так хорошо играть в 39-летнем возрасте.

«Диета, восстановление и ещё всякие другие вещи, о которых я вам не расскажу», — сказал Овечкин в эфире клубного телевидения «Колорадо».

НХЛ — регулярный чемпионат
16 ноября 2024, суббота. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
3-й период
2 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Келли (Жирар) – 02:00     1:1 Врана (Дюбуа, Овечкин) – 04:25 (pp)     1:2 Макмайкл (Уилсон, ван Римсдайк) – 07:48     1:3 Макмайкл – 21:53     2:3 Коваленко (Келли, Вуд) – 24:03     2:4 Чикран (Дюбуа) – 29:21    

Сегодня 39-летний Овечкин набрал 20-е очко в нынешнем сезоне НХЛ. На его счету стало 10 голов и 10 результативных передач в 16 матчах регулярного чемпионата. Таким образом Александр повторил редкое достижение Горди Хоу 56-летней давности в НХЛ. Россиянин стал всего вторым игроком в возрасте 39+ лет, сумевшим набрать 20+ очков в 16 матчах со старта регулярки НХЛ. В сезоне-1968/1969 Хоу набрал 24 очка в 16 матчах на старте сезона.

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