Овечкин — о секрете долголетия: диета, восстановление и вещи, о которых вам не расскажу

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после завершения второго периода матча регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (4:2) ответил на вопрос аналитика клубного телевидения «лавин» Марка Рюкрофта о секрете того, как ему удаётся так хорошо играть в 39-летнем возрасте.

«Диета, восстановление и ещё всякие другие вещи, о которых я вам не расскажу», — сказал Овечкин в эфире клубного телевидения «Колорадо».

Сегодня 39-летний Овечкин набрал 20-е очко в нынешнем сезоне НХЛ. На его счету стало 10 голов и 10 результативных передач в 16 матчах регулярного чемпионата. Таким образом Александр повторил редкое достижение Горди Хоу 56-летней давности в НХЛ. Россиянин стал всего вторым игроком в возрасте 39+ лет, сумевшим набрать 20+ очков в 16 матчах со старта регулярки НХЛ. В сезоне-1968/1969 Хоу набрал 24 очка в 16 матчах на старте сезона.