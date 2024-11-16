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Основной голкипер «Питтсбурга» пропустил пять шайб в первом матче после командировки в АХЛ

Основной голкипер «Питтсбурга» пропустил пять шайб в первом матче после командировки в АХЛ
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В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором местный «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой хозяев площадки со счётом 6:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 ноября 2024, суббота. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
6 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Астон-Риз (Кристиансен, Лабанк) – 02:20     2:0 Веренски (Чинахов, Фантилли) – 08:39 (pp)     2:1 Бовиллье (Кросби) – 11:51     2:2 Бантинг (Бовиллье, О'Коннор) – 32:06 (pp)     3:2 Оливье (Веренски, Фаббро) – 36:27     4:2 Воронков (Марченко, Монахан) – 41:56     5:2 Сиверсон (Монахан, Воронков) – 49:49     6:2 Силлинджер (Проворов, Дэнфорт) – 55:32    

Ворота «Питтсбурга» в этом матче защищал голкипер Тристан Джерри. Начинавший нынешний сезон в статусе первого номера американской команды 29-летний канадец сыграл в лиге впервые за месяц. Он провёл две недели в командировке в АХЛ, куда был отправлен набирать форму (там сыграл пять игр, в которых одержал четыре победы, 92,6% сэйвов, коэффициент надёжности 2,16).

Сегодня Тристан отразил 33 из 38 бросков «Коламбуса», а последняя шайба влетела уже в пустые ворота. В четырёх играх в текущем сезоне НХЛ в активе Джерри всего одна победа при 84,7% сейвов и коэффициенте надёжности 5,36.

У Тристана остаётся четыре сезона (включая текущий) по контракту с кэпхитом $ 5,375 млн за сезон.

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