Основной голкипер «Питтсбурга» пропустил пять шайб в первом матче после командировки в АХЛ

В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором местный «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой хозяев площадки со счётом 6:2.
Ворота «Питтсбурга» в этом матче защищал голкипер Тристан Джерри. Начинавший нынешний сезон в статусе первого номера американской команды 29-летний канадец сыграл в лиге впервые за месяц. Он провёл две недели в командировке в АХЛ, куда был отправлен набирать форму (там сыграл пять игр, в которых одержал четыре победы, 92,6% сэйвов, коэффициент надёжности 2,16).
Сегодня Тристан отразил 33 из 38 бросков «Коламбуса», а последняя шайба влетела уже в пустые ворота. В четырёх играх в текущем сезоне НХЛ в активе Джерри всего одна победа при 84,7% сейвов и коэффициенте надёжности 5,36.
У Тристана остаётся четыре сезона (включая текущий) по контракту с кэпхитом $ 5,375 млн за сезон.
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