Голевой пас Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Колорадо». У Коваленко — гол

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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимал «Вашингтон Кэпиталз» на стадионе «Болл-Арена» в Денвере (США). Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В составе победителей шайбы в свой актив записали Якуб Врана, Джейкоб Чикран, Расмус Сандин (в пустые ворота), а также отметившийся дублем Коннор Макмайкл. Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился результативной передачей.

У хозяев забивали Паркер Келли и российский нападающий Николай Коваленко. Вернувшийся после полугодичной дисквалификации Валерий Ничушкин результативных действий в свой актив сегодня не совершил.

«Вашингтон» стал вторым на Востоке с 23 очками. «Колорадо» идёт девятым на Западе, у клуба 18 очков.