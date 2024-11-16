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НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 16 ноября

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 16 ноября
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Сегодня, 16 ноября, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели четыре встречи, ещё одна проходит в данный момент. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 ноября 2024, суббота. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
6 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Астон-Риз (Кристиансен, Лабанк) – 02:20     2:0 Веренски (Чинахов, Фантилли) – 08:39 (pp)     2:1 Бовиллье (Кросби) – 11:51     2:2 Бантинг (Бовиллье, О'Коннор) – 32:06 (pp)     3:2 Оливье (Веренски, Фаббро) – 36:27     4:2 Воронков (Марченко, Монахан) – 41:56     5:2 Сиверсон (Монахан, Воронков) – 49:49     6:2 Силлинджер (Проворов, Дэнфорт) – 55:32    
НХЛ — регулярный чемпионат
16 ноября 2024, суббота. 05:00 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
2 : 4
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Кули (Маччелли, Гюнтер) – 11:16     2:0 Сергачёв (Келлер, Керфут) – 26:59 (pp)     2:1 Гертл (Руа, Айкел) – 33:37 (pp)     2:2 Гертл (Карлссон, Айкел) – 48:23 (pp)     2:3 Карлссон (Корчак, Швиндт) – 58:42     2:4 Карлссон – 59:31    
НХЛ — регулярный чемпионат
16 ноября 2024, суббота. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
2 : 0
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Мироманов (Уигар, Кадри) – 46:37     2:0 Коулман – 58:51    
НХЛ — регулярный чемпионат
16 ноября 2024, суббота. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Келли (Жирар) – 02:00     1:1 Врана (Дюбуа, Овечкин) – 04:25 (pp)     1:2 Макмайкл (Уилсон, ван Римсдайк) – 07:48     1:3 Макмайкл – 21:53     2:3 Коваленко (Келли, Вуд) – 24:03     2:4 Чикран (Дюбуа) – 29:21     2:5 Сандин (Строум, Карлсон) – 59:57    

Один матч проходит в данный момент.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 ноября 2024, суббота. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
3-й период
3 : 3
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Целльвегер (ЛаКомбе, Карлссон) – 01:12     1:1 Каспер (Комфер, Зайдер) – 07:59 (pp)     1:2 Берггрен (Тарасенко, Каспер) – 19:16 (pp)     1:3 Рэймонд (Дебринкэт) – 21:05     2:3 Зеграс (Целльвегер, Киллорн) – 37:44 (pp)     3:3 Терри (Целльвегер) – 43:54 (pp)    

Первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Нью-Джерси Дэвилз», имея в активе 26 очков после 20 сыгранных встреч.

В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» с 30 результативными очками после 17 матчей.

Регулярный сезон-2024/2025 стартовал 4 октября. Он завершится в апреле следующего года.

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