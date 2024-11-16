Ничушкин закончил первый матч после отстранения с «-3», это худший показатель в «Колорадо»
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Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин провёл дебютную встречу в нынешнем сезоне НХЛ. Напомним, из-за попадания в Программу помощи игрокам НХЛ Ничушкин был отстранён от игр на полгода без сохранения заработной платы.
Встречу с «Вашингтон Кэпиталз» форвард закончил с показателем полезности «-3» — худшим среди игроков «Колорадо». Кроме того, Ничушкин отметился одним броском в створ (два – мимо) и одним блоком.
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимал «Вашингтон Кэпиталз» на стадионе «Болл-Арена» в Денвере (США). Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
16 ноября 2024, суббота. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Келли (Жирар) – 02:00 1:1 Врана (Дюбуа, Овечкин) – 04:25 (pp) 1:2 Макмайкл (Уилсон, ван Римсдайк) – 07:48 1:3 Макмайкл – 21:53 2:3 Коваленко (Келли, Вуд) – 24:03 2:4 Чикран (Дюбуа) – 29:21 2:5 Сандин (Строум, Карлсон) – 59:57
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