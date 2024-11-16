Ничушкин закончил первый матч после отстранения с «-3», это худший показатель в «Колорадо»

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин провёл дебютную встречу в нынешнем сезоне НХЛ. Напомним, из-за попадания в Программу помощи игрокам НХЛ Ничушкин был отстранён от игр на полгода без сохранения заработной платы.

Встречу с «Вашингтон Кэпиталз» форвард закончил с показателем полезности «-3» — худшим среди игроков «Колорадо». Кроме того, Ничушкин отметился одним броском в створ (два – мимо) и одним блоком.

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимал «Вашингтон Кэпиталз» на стадионе «Болл-Арена» в Денвере (США). Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.