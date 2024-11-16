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Сидни Кросби высказался о крупном поражении «Питтсбурга» от «Коламбуса»

Сидни Кросби высказался о крупном поражении «Питтсбурга» от «Коламбуса»
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Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби высказался о крупном поражении «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 2:6.

«Очевидно, что мы стремимся к постоянству. Мы должны взять на себя обязательство играть в одном стиле. Это не всегда легко сделать. На это может повлиять множество факторов. Мы не можем допустить, чтобы что-то меняло нашу игру», — приводит слова Кросби официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

«Питтсбург Пингвинз» после 19 матчей имеет в активе 15 очков. Подопечные Майка Салливана располагаются на 14-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «пингвины» примут на своём льду «Сан-Хосе Шаркс» 17 ноября.

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