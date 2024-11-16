Передача Тарасенко не спасла «Детройт» от гостевого поражения в игре с «Анахаймом»

16 ноября на льду «Хонда-центра» в Вегасе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Анахайм Дакс» и «Детройт Ред Уингз». Победу со счётом 6:4 одержали хозяева льда.
На второй минуте первого периода Олен Целльвегер с передач Джексона ЛаКомбе и Лео Карлссона открыл счёт во встрече. На восьмой минуте периода Марко Каспер с передач Джей Ти Комфера и Морица Зайдера восстановил равенство в счёте. В конце периода Йонатан Берггрен с передач Владимира Тарасенко и Марко Каспера вывел «Детройт» вперёд.
В начале второго периода Лукас Рэймонд с передачи Алекса Дебринкэта сделал счёт 3:1. На 18-й минуте периода Тревор Зеграс с передач Олена Целльвегера и Алекса Киллорна сократил отставание хозяев.
На четвёртой минуте третьего периода Трой Терри с передачи Олена Целльвегера сделал счёт 3:3. На 12-й минуте периода Каттер Готье и Росс Джонстон забросили четвёртую и пятую шайбы «Анахайма» соответственно. На 17-й минуте периода Алекс Дебринкэт сократил отставание гостей до минимума. В конце игры Райан Строум установил окончательный счёт во встрече.
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