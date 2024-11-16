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Анахайм — Детройт, результат матча 16 ноября 2024, счет 6:4, НХЛ 2024-2025

Передача Тарасенко не спасла «Детройт» от гостевого поражения в игре с «Анахаймом»
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16 ноября на льду «Хонда-центра» в Вегасе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Анахайм Дакс» и «Детройт Ред Уингз». Победу со счётом 6:4 одержали хозяева льда.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 ноября 2024, суббота. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
6 : 4
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Целльвегер (ЛаКомбе, Карлссон) – 01:12     1:1 Каспер (Комфер, Зайдер) – 07:59 (pp)     1:2 Берггрен (Тарасенко, Каспер) – 19:16 (pp)     1:3 Рэймонд (Дебринкэт) – 21:05     2:3 Зеграс (Целльвегер, Киллорн) – 37:44 (pp)     3:3 Терри (Целльвегер, Карлссон) – 43:54 (pp)     4:3 Готье (Helleson, Дюмулен) – 51:09     5:3 Джонстон (Харкинс, Helleson) – 51:47     5:4 Дебринкэт (Зайдер, Рэймонд) – 56:16 (pp)     6:4 Строум (Ватрано, Дюмулен) – 59:36    

На второй минуте первого периода Олен Целльвегер с передач Джексона ЛаКомбе и Лео Карлссона открыл счёт во встрече. На восьмой минуте периода Марко Каспер с передач Джей Ти Комфера и Морица Зайдера восстановил равенство в счёте. В конце периода Йонатан Берггрен с передач Владимира Тарасенко и Марко Каспера вывел «Детройт» вперёд.

В начале второго периода Лукас Рэймонд с передачи Алекса Дебринкэта сделал счёт 3:1. На 18-й минуте периода Тревор Зеграс с передач Олена Целльвегера и Алекса Киллорна сократил отставание хозяев.

На четвёртой минуте третьего периода Трой Терри с передачи Олена Целльвегера сделал счёт 3:3. На 12-й минуте периода Каттер Готье и Росс Джонстон забросили четвёртую и пятую шайбы «Анахайма» соответственно. На 17-й минуте периода Алекс Дебринкэт сократил отставание гостей до минимума. В конце игры Райан Строум установил окончательный счёт во встрече.

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