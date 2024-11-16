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«Чертовски классный игрок, очень рад, что он вернулся». Маккиннон — о Ничушкине

«Чертовски классный игрок, очень рад, что он вернулся». Маккиннон — о Ничушкине
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Форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон прокомментировал возвращение российского нападающего «лавин» Валерия Ничушкина после попадания в Программу помощи игрокам НХЛ.

«Это хорошо для команды. Он наш друг. Ничушкин отличный парень, с которым приятно находиться рядом. Отличный товарищ по команде. Чертовски классный игрок. Очень рад, что он вернулся. Для нас это большой стимул», — приводит слова Маккиннона The Denver Post.

Напомним, встречу с «Вашингтон Кэпиталз» Ничушкин закончил с показателем полезности «-3» — худшим среди игроков «Колорадо». Кроме того, Валерий отметился одним броском в створ (два – мимо) и одним блоком.

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