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Авангард — Нефтехимик: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 14:00 мск

«Авангард» — «Нефтехимик»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 14:00 мск
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Сегодня, 16 ноября, в Омске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» примет на своём льду нижнекамский «Нефтехимик». Встреча на стадионе «Джи-Драйв-Арена» начнётся в 14:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 ноября 2024, суббота. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 24 матчей «Авангард» набрал 20 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.

Нижнекамский клуб располагается на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Подопечные Олега Леонтьева имеют в активе 25 баллов после 27 проведённых матчей.

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