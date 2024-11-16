«Авангард» — «Нефтехимик»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 14:00 мск

Сегодня, 16 ноября, в Омске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» примет на своём льду нижнекамский «Нефтехимик». Встреча на стадионе «Джи-Драйв-Арена» начнётся в 14:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
После 24 матчей «Авангард» набрал 20 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.
Нижнекамский клуб располагается на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Подопечные Олега Леонтьева имеют в активе 25 баллов после 27 проведённых матчей.