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Нападающий «Миннесоты» Цуккарелло перенёс операцию и выбыл почти на месяц

Нападающий «Миннесоты» Цуккарелло перенёс операцию и выбыл почти на месяц
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Нападающий «Миннесоты Уайлд» Матс Цуккарелло перенёс операцию и выбыл почти на месяц. Об этом сообщает Sportsnet со ссылкой на главного тренера «дикарей» Джона Хайнса.

Цуккарелло в игре с «Монреаль Канадиенс» (3:0) покинул поле в первом периоде после того, как защитник «Миннесоты» Брок Фэйбер после броска от синей линии попал шайбой Матсу в пах.

Наставник «Миннесоты» сообщил, что после операции Цуккарелло потребуется три-четыре недели на восстановление.

Напомним, 37-летний Матс Цуккарелло принял участие во всех 16 матчах «Уайлд» в этом сезоне Национальной хоккейной лиги, забив шесть голов и отдав восемь результативных передач.

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